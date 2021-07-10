«В Армении сложилась ситуация, когда страной либо руководят люди, которые не пользуются доверием ее населения, что показали последние выборы, либо страной продолжает руководить абсолютно недееспособный популист». Об этом ереванскому сайту «Новости Армении» заявил президент российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

По его словам, к геополитической ситуации вокруг Армении имеет отношение ситуация внутри самой Армении: что будет представлять собой эта страна, кто будет ею руководить, как этот человек или эти люди будут подходить к исполнению ими своих обязанностей?

«Только от этого будет зависеть, останется она на карте или останется в истории, как множество государств до того. Все, что будет с Арменией, зависит не от России, а от Армении и ее народа. Россия сделала для Армении все, для того чтобы она осталась в статусе государства.

И насколько я могу судить, Россия в своей деятельности продолжает придерживаться этого направления, несмотря на то, что это с точки зрения материального и прочего не имеет к интересам России вообще никакого отношения. И многие в России говорят: а на кой черт нам это нужно? Почему мы, в конце концов, должны продолжать расхлебывать политику Российской империи и Советского Союза, не получая за это ни толку, ни проку, ни благодарности или хоть какого-то профиля. Кроме того, говорят: а вот посмотрите, есть Азербайджан, у которого есть нефть, у которого денег полно. Посмотрите на Турцию, у которой тоже много чего материального связано с Москвой. В данном случае ответов на эти вопросы нет. В данном случае у российского руководства такой подход. Никто другой, кроме России, за Армению не дал и не даст и ломаного гроша.

В конечном счете, что будет Армения собой представлять как государство? Не то, что она думает, что она представляет как государство, а то, что она будет представлять собой как государство в реальности, от этого и будет зависеть все остальное в ее судьбе. Очень печально об этом говорить, но после провала во второй карабахской войне говорить что-то более вежливое не могу, в том числе и после повторения бреда господина Пашиняна на тему его ориентации на Соединенные Штаты, на Запад, где Армения никому не интересна и не нужна. Армения никому не интересна – ни с Карабахом, ни без Карабаха. Она в принципе не представляет собой геополитического интереса, в отличие от Турции и в отличие от Азербайджана. Пока Армения продемонстрировала абсолютную недееспособность», — подчеркнул он.

Minval.az