В Азербайджане выявлено еще 136 случаев заражения коронавирусом, 57 человек вылечились, 2 пациента скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 136 случаев заражения коронавирусом, 57 человек вылечились, 2 пациента скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/07/10 17:38
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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