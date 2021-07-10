Вчера прошло последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса перед парламентскими каникулами. Таким образом после парламентского года, полного сложных и жарких дебатов, сопровождавшихся Отечественной войной, пандемией COVID-19, депутаты отправятся в отпуск.

Как передает Qafqazinfo, Modern.az исследовал размер средств, выделенных на отпуск парламентариев.

Согласно статье 21 закона «О статусе депутата Милли Меджлиса» председатель Милли Меджлиса получает ежемесячную заработную плату в размере 2 475 манатов.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса в свою очередь получает 90 процентов месячной заработной платы председателя Милли Меджлиса (2227,5 маната), заместитель председателя Милли Меджлиса — 85 процентов (2103,75 маната), председатель комитета и комиссии Милли Меджлиса — 80 процентов (1980 манатов), заместитель председателя комиссии — 75 процентов (1856,25 маната), а депутат Милли Меджлиса — 70 процентов месячной заработной платы председателя Милли Меджлиса (1732,5 маната).

Кроме того, Председателю Милли Меджлиса, его первому заместителю и заместителям, председателям комитетов и комиссий Милли Меджлиса и их заместителям, депутатам Милли Меджлиса предоставляется ежемесячное освобождение от налогов в размере 50 процентов (730 манатов) должностных окладов для покрытия расходов, связанных с осуществлением парламентских полномочий.

Также в праздничные дни (Новый год, праздник Новруз, Курбан-байрам, Рамадан) депутатам выплачивается отпускное пособие в размере 700 манатов.

Кроме того, депутаты получают отпускные и отпускные в размере их трехмесячной заработной платы в дополнение к их официальной заработной плате за трехмесячный летний отпуск.

Эта сумма составляет 5197,5 маната для рядовых депутатов (1732 маната), 7425 манатов для председателя парламента (2475 маната), 6682,5 маната для первого заместителя (2227,5 маната), 6311,25 маната для депутата (2103,75 маната). Председателям комитетов выплачивается 5940 манатов (1980 маната).

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