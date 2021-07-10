Начался визит в Шушу председателя Управления Мусульман Кавказа, Шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде и руководителей религиозных конфессий страны.
В поездке принимают участие председатель УМК, Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета газиев, глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, глава общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, ординарий Римской католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете, глава албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, представители Православной Церкви и депутаты Милли Меджлиса.