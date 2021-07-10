Продолжаются работы по исполнению поручения главы государства об улучшении пассажироперевозок в бакинские села и поселки, сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Между поселками запущен новый регулярный маршрут под номером 177. Новый маршрут будет пролегать от железнодорожной станции «Пиршаги» до поселка Маштага через поселок Курдаханы, «Лахич баглары» и поселок Нардаран.

За счет организации новой маршрутной линии население «Лахич баглары» в поселке Нардаран будет обеспечено регулярным маршрутом. Таким образом, местные жители смогут посещать учебные заведения, объекты общепита, а в летний период дачи, пляжи, центры отдыха, расположенные вдоль маршрута.

Автобусы на новой линии заработают с 12 июля.

Minval.az