В целях предотвращения лесных пожаров, совершенствования методов борьбы с огнем и усиления координации в этой сфере были проведены учения с участием сотрудников пожарных частей Государственной службы пожарной службы МЧС Губинского и Хачмазского районов и национальных парков Шахдаг, Самур-Ялама. Информацию об этом распространили пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что целью учений было совершенствование знаний и навыков ответственных сотрудников в сфере оценивания оперативной обстановки при пожаре, гибкого реагирования, слаженного и эффективного управления силами.

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