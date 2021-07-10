Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на $2,17 (2,9%) и составила $76,77 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на $2,17 (2,9%) и составила $76,77 за баррель.
Дата: 2021/07/10 10:08
Раздел: Азербайджан, Экономика
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