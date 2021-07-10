По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается организация ознакомительных визитов представителей дипломатического корпуса на освобожденные от оккупации территории.

Посетившие Шушу более 100 представителей дипломатического корпуса в Азербайджане и международных организаций побывали на Джыдыр дюзю, сообщает АПА.

В поездке принимают участие послы Турции, Пакистана, Италии, Австрии, Швеции, Польши, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Беларуси, Украины, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Катара, Алжира и других стран, а также представители УВКБ ООН, Всемирной организации здравоохранения.

Целью визита является ознакомление иностранных дипломатов с реставрационными и реконструкционными работами, проводимыми в городе Шуша, с оригинальным архитектурным обликом города Шуша и национально-культурным наследием азербайджанского народа.

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Minval.az