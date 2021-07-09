Crocus Group не смогла заработать на строительстве Центральной кольцевой автодороги. Соответствующий госконтракт оказался убыточным на 400 миллионов рублей, заявил президент холдинга Араз Агаларов. Причиной стал резкий рост цен на песок, бетон и арматуру.

Госконтракт на строительство части Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) оказался убыточным на 400 млн руб. Об этом рассказал глава одного из подрядчиков трассы Crocus Group Араз Агаларов.

По его словам, компания получила по контракту 52 млрд руб. и получит еще 2,6 млрд. А фактические траты составили 55 млрд руб. Контракт стал убыточным из-за существенного роста стоимости стройматериалов. «Кто знал, что цены на песок, бетон, арматуру поднимутся в три-четыре раза. В 2015 году этого никто предвидеть не мог», — посетовал Агаларов, слова которого приводит «Форбс».

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