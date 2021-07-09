В Азербайджане выявлено еще 174 случая заражения коронавирусом, 62 человека вылечились, 2 пациента скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 174 случая заражения коронавирусом, 62 человека вылечились, 2 пациента скончались.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/07/09 16:35
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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