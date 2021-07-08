Ученые из исследовательской лаборатории ВВС США создали гаджет, который помогает снимать усталость и сохранять работоспособность на протяжении суток.

Устройство работает на базе VNS-методики, которая заключается в стимуляции шейного блуждающего нерва электрическим током, сообщает «Вокруг света» со ссылкой на Technology Networks.

По словам специалистов, этот способ эффективнее стимуляции постоянным током. Оба метода активируют область мозга, которая отвечает за выработку норадреналина, гормона бодрости. Однако первый способ занимает примерно 30 минут, а второй — не более 6. При этом человек может самостоятельно управлять прибором.

Чтобы испытать гаджет, ученые привлекли 40 добровольцев. Они бодрствовали в течение 34 часов. За их состоянием следили врачи. Выяснилось, что наилучшие результаты они показывали спустя 12–15 часов после стимуляции. По мнению экспертов, этот метод может стать хорошим способом находиться в работоспособном состоянии длительное время. Например, в период сессий или дедлайнов.

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