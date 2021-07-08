Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам органов дипломатической службы дипломатических рангов.
Распоряжением главы государства нижеуказанным сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики присвоены дипломатические ранги:
Чрезвычайный и полномочный посланник второго ранга
Абдуллаевой Лейле Яшар гызы
Хабибзаде Эльджану Ибрагим оглу
Рафиеву Ялчину Ильгар оглу.
Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджанской Республики награждены следующие лица:
Медалью «За отличие в дипломатической службе»
Абдулазимов Эльшан Самед оглу
Аллахвердиев Эльчин Гусейн оглу
Асланов Азад Ханлар оглу
Джаббаров Аббас Гусейн оглу
Джафаров Сади Расим оглу
Ашрафзаде Эльвин Ульфат оглу
Гусейнова Айгюн Абульфаз гызы
Гусейнова Нигяр Рамиз гызы
Гасымов Махур Хафиз оглу
Мамедов Эльдар Гасан оглу
Мамедова Хусния Рафаэль гызы
Солтанов Фарид Рафаэль оглу
Шахъяров Шахин Арзуман оглу
Ягубова Айсель Шакир гызы.