С 26 мая по 9 июня в 137 школах, расположенных на территории Баку, Абшеронского района, Сумгайыта, Гянджи и Шеки, при координации Агентства по обеспечению качества в образовании были проведены мониторинги.

Как сообщили в Министерстве образования, мониторинги были проведены в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования «О проведении мониторинга в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима».

В результате мониторинга в 68 государственных школах были выявлены различные нарушения. В отношении руководителей общеобразовательных учреждений, где были выявлены нарушения, приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания за некачественное выполнение трудовых функций, халатное отношение к исполнению обязанностей, определенных трудовым договором. Так, один директор школы получил строгий выговор с последним предупреждением, 5 директоров – получили выговор, 62 директора — предупреждение.

Отметим, в период действия «Временных правил организации учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима», мониторинг планируется осуществлять и в других школах, расположенных в различных регионах нашей страны.

В отношении руководителей общеобразовательных учреждений, у которых были выявлены нарушения, приняты соответствующие меры дисциплинарного взыскания за некачественное выполнение трудовых функций, халатное отношение к исполнению обязанностей, определенных трудовым договором. Так, один директор школы получил строгий выговор с последним предупреждением, 5 — выговоры, 62-м сделаны предупреждения.

Minval.az