Еще 104 человека в Азербайджане заразились коронавирусом, 39 пациентов вылечились, один человек скончался, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Еще 104 человека в Азербайджане заразились коронавирусом, 39 пациентов вылечились, один человек скончался, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Дата: 2021/07/08 16:35
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
Вакцинация от коронавируса заключенных в пенитенциарных учреждениях Азербайджана проводится в соответствии с принятой стратегией.
Мужчины получили серьезные травмы
После смягчения карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса, в Азербайджане значительно выросло число желающих выехать
Начато исследование памятников культурного наследия Азербайджана, расположенных на территории нынешнего армянского государства, заявил министр культуры Азербайджана Анар
Делегация во главе с комиссаром Европейского Союза по соседству и расширению Оливером Вархели, находящаяся с визитом в
9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть умеренный северо-западный
Находящийся с визитом в Азербайджане комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели встретился
В Азербайджане восстанавливаются исторические региональные границы
Жилые массивы Бинагадинского и Сабунчинского районов Баку обеспечены оптическими телекоммуникационными услугами, сообщили в министерстве транспорта, связи и