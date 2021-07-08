Вакцинация от коронавируса заключенных в пенитенциарных учреждениях Азербайджана проводится в соответствии с принятой стратегией.

Как в министерстве юстиции Азербайджана, 98 процентов заключенных уже получили первую, а 60 процентов — вторую дозу вакцины.

«Вакцинация заключенных старше 40 лет завершена. Лица старше 18 лет уже получили первую дозу препарата, и в настоящее время продолжается вакцинация второй дозой.

Заключенные получают вакцину в медпунктах пенитенциарных учреждений. На сегодняшний день серьезных аллергических реакций или осложнений среди вакцинированных заключенных зафиксировано не было», — отметили в ведомстве.

Minval.az