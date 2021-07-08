Делегация во главе с комиссаром Европейского Союза по соседству и расширению Оливером Вархели, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят.

Генеральный директор порта Талех Зиядов проинформировал комиссара ЕС, что Бакинский Порт играет активную роль в развитии и продвижении «Среднего коридора» — важного транспортного коридора между Европой и Азией.

Генеральный директор подчеркнул, что Бакинский Порт тесно сотрудничает с Европейским Союзом, с 2016 года по сегодняшний день реализовано 5 проектов TAIEX и 2 проекта долгосрочной технической помощи.

В конце встречи комиссар Вархели ознакомился с сухогрузным терминалом Бакинского Порта.

Оливер Вархели заявил, что Бакинский Порт находится в центре внимания Европейского союза с точки зрения обеспечения устойчивого транспортного сообщения. Он сказал, что ЕС готов инвестировать в различные проекты в Порту.

Minval.az