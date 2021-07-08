Начато исследование памятников культурного наследия Азербайджана, расположенных на территории нынешнего армянского государства, заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, для этого потребуется ознакомление с архивными документами:

«В этом направлении планируется провести работы в архивах Турции, Грузии и России», — сказал он.

Министр отметил, что в результате исследования будет выявлено текущее состояние образцов азербайджанского наследия в Армении:

«Итоги исследования будут представлены и международному сообществу. Мы готовы сотрудничать с грузинской стороной в связи с исследованием», цитирует заявление министра Report.

Minval.az