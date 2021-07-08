9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25, днем-30-34 градуса, в Баку-23-25, днем-32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

9 июля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, град. Будет дуть восточный ветер, днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 июля на Абшеронском полуострове будет дуть умеренный ветер хазри, днем усилится, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

Minval.az