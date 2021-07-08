На пляже Sunset в поселке Новханы Абшеронского района утонул Джафарзаде Пярвиз Муса оглу, 1997 года рождения. На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Тело 24-летнего мужчины было извлечено из воды и передано по назначению, пишет АПА.

П.Джафарзаде был участником 44-дневной Отечественной войны. Он был награжден медалями «За освобождение Джабраила» и «За освобождение Зангилана».

Minval.az