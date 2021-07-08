Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий братские отношения между Азербайджаном и Турцией.
Памятник планируется возвести в 2021-2022 годах, пишет «Репорт».
Место установки памятника пока не определено.
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий братские отношения между Азербайджаном и Турцией.
Памятник планируется возвести в 2021-2022 годах, пишет «Репорт».
Место установки памятника пока не определено.
Дата: 2021/07/08 10:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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