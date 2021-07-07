В Азербайджане, по данным на 7 июля, за сутки выявлено 127 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 54 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 684 случая заражения коронавирусом, из этого числа 330 567 человек благополучно прошли лечение, 4979 пациентов клиник скончались.

Лечение 1138 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 813 017 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 025 — за минувшие сутки.

Minval.az