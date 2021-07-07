Продолжается судебный процесс по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда Сергеевича, привлеченного Арменией к участию в боях в Карабахе в составе незаконных вооруженных формирований.

В процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Самира Алиева в качестве свидетеля дал показания Ариф Османов, пишет АПА.

Он сказал, что был свидетелем задержания обвиняемого во время прогулки возле парка военных трофеев: «Нас пригласили. Обыскали его и его сумку. Там были записи на армянском и русском языках и телефон».

На заседании были рассмотрены документы. В документах отмечается, что Дубаков несколько раз посещал Россию, Армению, после чего оккупированные азербайджанские земли.

Будучи членом организации «Вома» в Армении, он участвовал в военных учениях на оккупированной территории Азербайджана, познакомился с руководителем организации Владимиром Вартановым. Он участвовал в учениях в 2019 году.

Руководителем организации был Владимир Вартанов,руководитель первой разведывательной группы, участвовавшей в войне с Арменией в Карабахе.

В справке Федеральной службы России отмечается, что Эдуард Дубаков несколько раз ехал в Армению из России в 2018-2019 годах. В ходе проверки телефона был выявлен контакт под названием «арцахский», с которым обвиняемый вел переписку. Кроме того, из переписки следует, что Дубаков звонил неким Артему, Самиру Мирзояну и Заряряну. Дубаков в показаниях следствию заявил, что в сентябре-октябре 2018 года увидел в социальных сетях видеоролик организации «Вома»:

«Я видел, как организация проводила военные учения. Мне стало интересно. Их целью была подготовка молодых кадров для участия в боевых действиях против азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что я живу в России, я не забывал, что являюсь армянином по отцу. Посмотрев это видео, я захотел помочь армянскому народу. Поэтому принял решение сотрудничать с организацией «Вома». В 2018 году я приехал в Армению. Там я начал проходить учение в организации. В организации также были люди, которые приезжали из других стран и участвовали в учении. Целью учений было участие в боевых действиях против Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, создание паники среди мирного населения и совершение взрывов. Нас отвезли в Шушу, Ханкенди и другие районы. Там мы познакомились с местными условиями в районах, где будут бои. В конце 2018 года я вернулся в Россию. Затем в июле 2019 года я снова побывал в Армении, после — на оккупированных территориях, участвовал в учениях. 14 января 2021 года я приехал в Азербайджан».

Следующее заседание пройдет 14 июля.

Minval.az