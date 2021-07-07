Продолжается восстановление зданий, пострадавших от артиллерийских и ракетных ударов армян в ходе Отечественной войны на прифронтовых территориях Агдамского района.

Сегодня первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики Намиг Гумбатов, представители Исполнительной власти Агдамского района и представители СМИ ознакомились с работами, проводимыми в этом направлении в селах Пашабейли и Хындырыстан Агдамского района, пишет АПА.

Было отмечено, что в результате артиллерийских и ракетных ударов армян в селах Агдама было разрушено 1560 домов. Завершен ремонт и восстановление около 1000 домов. Каждый из 20 разрушенных частных жилых домов был реконструирован под контролем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, в настоящее время строится 8 домов, быстрыми темпами идет восстановление 5 разрушенных нежилых объектов.

Ключи от одного из восстановленных домов в селе Хындырыстан были вручены владельцу дома Эльнуру Исмаилову.

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