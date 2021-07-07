Состоялся судебный процесс по уголовному делу армянских боевиков Мкртичяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны и совершивших другие преступления.

В административном здании Ясамальского районного суда на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева Мкртичян Людвик Мкртичович ответил на вопросы, сообщает АПА.

Он сказал, что в 1993 году был в Карабахе в селе Агдере, но в то время войны не было: «Месяц я оставался на этой территории. После я был в Гадруте. В то время проходил лечение. В 1994 году прибыл в Суговушан. Когда рыли окоп рядом упал снаряд, я получил контузию. В то время я был в составе армянского вооруженного формирования. Вооруженное формирование было создано Арменией. Я также добровольно приехал в Карабах с этим отрядом. Это была война, что говорили, то мы и делали. После боев я покинул Армению и уехал за границу».

Людвик Мкртичян отметил, что также добровольцем принимал участие в апрельских боях: «Я добровольцем участвовал в апрельских боях по линии организации, финансируемой проживающими за рубежом армянами.

В октябре 2020 года я приехал в Гадрут с людьми, которых я не знал, здесь я присоединился к обороне. Я знал, что Гадрут – это территория Азербайджана, там живут армяне».

Обвиняемый сказал, что его задержали 20 октября в селе Гадрута, название которого он не знает: «Мы отступали, прятались в лесах. Наш командир исчез, я не знал, куда он ушел. Там было 120 солдат. Мы спрятались в лесистой местности. В это время началась стрельба с двух направлений. Мы остановились в овраге. После того, как стемнело, мы начали идти в направлении горы. Утром я был взят в плен Азербайджанской Армией».

Отвечая на вопрос судьи, он сказал, что был награжден 5 медалями за участие в боях.

В заключение Л.Мкртичян извинился за содеянное перед Азербайджаном и азербайджанским народом.

Отвечая на вопросы прокурора на процессе, А.Хосровян сказал, что в ходе Первой Карабахской войны находился на границе между двумя странами: «В то время я участвовал там как гражданское лицо. У меня был маленький ребенок, и я пошел воевать для того, чтобы заработать деньги. Извиняюсь перед азербайджанским народом, перед всеми».

Потерпевший Фамиль Алиев заявил, что обвиняемые дали ложные показания на процессе, Л.Мкртичян и А.Хосровян входили в состав армянских военных формирований, пытали азербайджанских пленных и после окончания войны: «В мае 1995 года армяне понесли большие потери в боях, их тела привезли в шушинскую тюрьму. Там был и Мкртичян. Они жестоко избили нас. В июне в Шуше была свадьба армянского офицера, и он тоже участвовал в ней как военнослужащий. Их называли армянской «ASALA». Они считаются уважаемыми военнослужащими из-за того, что пытали азербайджанцев с особой жестокостью».

Потерпевший Джавид Гусейн сказал, что в процессе выкалывания его глаза в шушинской тюрьме 21 марта 1995 года участвовали Л.Мкртичян и А.Хосровян: «Когда Гарик выкалывал мой глаз, меня привязали руками к стене Мкртичян и Хосровян. В то время они оба пытали нас в тюрьме».

Судебный процесс продолжится 14 июля.

Minval.az