В «N»-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) состоялась церемония открытия обелиска в память погибших в Отечественной войне военнослужащих ГПС, сообщили в пресс-центре ГПС.

На обелиске запечатлены фотографии и имена пограничников, ставших шехидами в Отечественной войне, прикреплен государственный флаг Азербайджанской Республики.

На церемонии был исполнен государственный гимн страны, участники почтили память шехидов минутой молчания, возложили венок и цветы к подножию обелиска.

В своем выступлении на мероприятии начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил, что наш народ с благодарностью чтит память шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни в борьбе за восстановление территориальной целостности страны.

В заключительной части мероприятия были вручены ордена и медали пограничникам, награжденным распоряжениями президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева за мужество и героизм, проявленные при освобождении Суговушана, Джабраильского, Зангиланского и Ходжавендского районов, города Шуша.

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