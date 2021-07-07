В Балакянском и Закатальском районах, начиная с 22.00 наблюдается нестабильная погода, ветер и ливни. Ливни вызвали проблемы в Загатальском районе, в результате проливных дождей уровень воды в горных реках повысился. Из-за селя на реке Тала оказались затопленными два села с населением более 16 тысяч человек, вышел из строя водопровод.

Ночью одна семья, которая хотела вернуться из села Сабунчи в районный центр, чуть не утонула в реке, протекающей между селами Сабунчи и Юхары Чардахлар. На территорию были привлечены соответствующие структуры, семья из 5 человек, двое из которых несовершеннолетние, была эвакуирована в безопасное место.

В райцентре и селе Юхары Тала района дождевые воды затопили подвалы и дворы нескольких домов, сообщает АПА.

В настоящее время соответствующие органы проводят расследование инцидента.

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