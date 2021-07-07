Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между правительствами Турции и Азербайджана об оказании медицинской помощи.

Документ был подписан 31 марта года. Соглашение подписали заместитель минздрава Халил Эльдемир от имени правительства Турции и посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим от имени правительства Азербайджана .

Согласно документу, Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок Фавипиравира. Препарат будет использоваться для оказания медицинских услуг в Азербайджане.

Фавипиравир — эффективный противовирусный препарат, который в основном используется для лечения гриппа в Японии. Он также используется для лечения коронавируса SARS-CoV-2 в ряде стран, включая Россию, Японию и Индию.

Minval.az