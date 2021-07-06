Шестинедельная война в Карабахе прошлой осенью закончилась победой Азербайджана, и теперь Шуше возвращают прежний облик. Памятник автору музыки государственного гимна Азербайджана Узеиру Гаджибейли вернется на законное место спустя три десятилетия, пишет «Вестник Кавказа» со ссылкой на журналиста The Telegraph Колина Фримана. В советские времена бронзовый памятник выдающемуся азербайджанскому композитору гордо возвышался в центре Шуши — культурной столице Нагорного Карабаха.

Но после того как Карабах был оккупирован армянскими сепаратистами в начале 1990-х годов, памятник Гаджибейли использовался в качестве мишени для стрельбы и продан в качестве металлолома грузинским предпринимателям, откуда был выкуплен министерством культуры Азербайджана.

После освобождения города азербайджанскими войсками памятник снова установят на городской площади, где над зданием городской администрации развевается азербайджанский флаг. Также после десятилетий хранения в Азербайджанском музее искусств отреставрированы бюсты азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван и известного певца Бюльбюля.

«Эти памятники стояли здесь до войны 1988 года, но армяне расстреляли их, чтобы показать свое пренебрежение к азербайджанской культуре, — сказал Заур Фархадов, один из сотрудников Министерства иностранных дел Азербайджана. — Мы восстановили сами статуи, но оставили следы от пуль как напоминание о проявленной по отношению к ним агрессии».

Самым ценным возвращением стала Шуша — город мечетей и церквей, расположенный на вершине холма, считающийся культурной столицей Нагорного Карабаха. Во время Первой Карабахской войны город был ареной сражений, но в прошлом году азербайджанские войска заняли склоны Шуши, чтобы заново установить азербайджанский флаг, что повлияло на решение Армении подписать соглашение о прекращении огня при посредничестве России.

«Это была очень тяжелая битва, потому что мы воевали на склонах, но мы были счастливы, потому что Шуша является частью нашего культурного наследия», — сказал полковник Мушвиг Гафаров. Полковник Гафаров разговаривал с The Telegraph во время визита представителей зарубежных СМИ в Шушу, организованного администрацией Ильхама Алиева. Сам президент уже несколько раз посещал Шушу, открыв там три отеля и пообещав, что после десятилетий армянского варварства Шуша станет туристической гаванью. «Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и всего региона», — заявил президент.

Азербайджану уже вложил в масштабный проект реконструкции освобожденных территорий немало средств, прокладывая Дорогу Побед, соединяющую Шушу с Физули и строя новые электростанции. В самой Шуше ведутся работы по реставрации жилых кварталов, оставшихся с советских времен, большая часть которых была разрушена во время войны, а также по восстановлению азербайджанских музеев и культурных объектов.

В бригаде строителей работает и 42-летний Сеймур Насибов, который был одним из тысяч азербайджанцев, вынужденных покинуть город во время его захвата армянскими войсками в 1992 году. «Мне было тогда всего 14 лет — это место обстреливали, и когда вошли армянские войска, мы бежали, — сказал он, показывая разрушенный дом, где он вырос. — Каждый день после работы я возвращаюсь в эту старую квартиру, несмотря на то, что теперь в ней нет окон и дверей — вернуться сюда — это настоящее чудо».

Minval.az