6 июля около 17:50 незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В результате обстрела ранен военнослужащий Азербайджанской Армии старший гизирь Дадашов Сакит Ахлиман оглы, который был привлечен к работам по благоустройству дорог. Раненому была оказана первая медицинская помощь, и он был эвакуирован в военный госпиталь.

Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента.