На освобожденных от оккупации территориях было 152 дерева, которые постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР от 26 марта 1982 года были включены в список особо охраняемых памятников природы, сообщил заведующий сектором Министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев.

По его словам, в список этих деревьев входят восточный платан, каркас, дуб, мастичное дерево и другие:

«Возраст этих деревьев составлял 1400-1600 лет. В ходе мониторинга, проведенного на территории Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Губадлинского, Ходжавендского и Агдамского районов, был проведен осмотр территорий, где находятся 139 из 152 деревьев, находящихся на освобожденных территориях. Согласно результатам мониторинга, 123 из этих деревьев уже уничтожены, сожжены, вырублены. Эти тысячелетние деревья имели диаметр до 6 м, их высота достигала 40-50 м. На территории Агдамского района было 85 таких восточных платанов. В ходе мониторинга выяснилось, что 82 из этих деревьев были вырублены и уничтожены».

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