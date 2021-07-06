6 июля в Министерстве обороны состоялась встреча с родителями шехидов и группой участников Отечественной войны.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи шла речь о непредоставлении медалей лицам, награжденным соответствующими распоряжениями.

Участникам встречи сообщили о том, что каждый из них награжден несколькими медалями распоряжениями президента Азербайджанской Республики.

Медали, предоставленные распоряжениями, опубликованными в декабре 2020 года и июне 2021 года уже изготавливаются и начат процесс их предоставления. На сегодняшний день по азербайджанской армии переданы по назначению только 13 300 из 160 000 медалей. В связи с тем, что награжденных много, на изготовление медалей уйдет какое-то время.

Minval.az