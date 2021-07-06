В Азербайджане еще 78 человек за сутки заразились коронавирусов, 46 вылечились, умерших нет, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане еще 78 человек за сутки заразились коронавирусов, 46 вылечились, умерших нет, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
Дата: 2021/07/06 16:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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