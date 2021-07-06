О том, что две из самых широких улиц в мире будут в Агдаме, сказал спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов, информируя об инфраструктуре города Агдам.

По его словам, ширина одной улицы составит 60, а другой — 55 метров.

«Одна из подобных широких улиц находится в Лиссабоне. В Агдаме будут две такие улицы. На них будут находиться пешеходные и велосипедные дорожки, трамвайные пути, деревья, места для парковки, проезжая часть. Там будет достаточно места, чтобы избежать транспортных заторов», — сказал Гусейнов.

Он также отметил, что школы, больницы и другие общественные здания в Агдаме будут расположены в пешеходной доступности, передает Trend.

Minval.az