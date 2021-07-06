В ближайшие 4 месяца появятся 22 новые мутации коронавируса SARS-Cov-2. С таким прогнозом выступили американские ученые из Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета.

Как пишут «Известия», ученые разработали прогностическую модель, позволяющую на основе математических расчетов прогнозировать мутации коронавируса. И модель показала, что в ближайшие 4 месяца могут появиться 22 новые мутации вируса, при этом специалисты учитывают те изменения в вирусе, которые получат массовое распространение по всему миру и будут действовать в различные фазы пандемии.

Модель, по словам разработчиков, может прогнозировать их появление за 5 месяцев до того момента, пока они не распространятся в мировом масштабе до 1%. Проверяя модель, ученым удалось ретроспективно «спрогнозировать» не только те штаммы, которые уже распространились по миру, но и предсказать мутации L452R, P618R, E484Q, которые привели к появлению индийского штамма «Дельта» за несколько месяцев до того, как он распространился по миру.

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