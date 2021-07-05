Российский «Лукойл» заключил соглашение о приобретении доли в проекте «Блок 4» в Мексике. Его партнером станет нефтегазовая компания PetroBal.

Суммарный объем сделки оценивается в 435 миллионов долларов. Она может быть закрыта только после рассмотрения местным правительством, пишет РБК.

Добыча нефти будет локализована на двух участках шельфа Мексиканского залива, их общая площадь достигает 58 кв. км. Они расположены в 42 км от берега, глубина составляет 30–45 м. Предполагается, что там залегает 564 миллиона тонн углеводородов, причем 80% из них составляет нефть.

Minval.az