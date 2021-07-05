Авиакомпания SkyUp запустила регулярные рейсы из Львова в столицу Азербайджана Баку. Первый полет состоялся 4 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Самолеты из Львова будут отправляться раз в неделю — каждое воскресенье, а в обратном направлении будут летать по понедельникам.

Также в авиакомпании напомнили, что сейчас въезд в страну разрешен при наличии вида на жительство.

«По состоянию на 5 июля 2021 г. въезд разрешен при наличии вида на жительство, а также по решению Оперативного Штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.

Minval.az