Внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана намечено на девятое июля.

В его повестку включены следующие вопросы:

1. Законопроект «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (третье чтение)

2. Законопроект о внесении изменений в Трудовой, Гражданско-процессуальный, Семейный, Гражданский, Налоговый, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, в законы «О социальном страховании», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О Судебно-правовом совете» и «Об административном исполнении» (третье чтение)

3. Законопроект о внесении изменений в закон «О медиации» (третье чтение)

4. Законопроект о внесении изменений в законы «О государственной службе», «О прохождении службы в органах прокуратуры», «О дипломатической службе», «О прохождении службы в органах юстиции», «О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям», в «Положение о прохождении службы в таможенных органах», утвержденное законом за № 68-IQ от 7 декабря 1999 года, «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное законом за №141-IIQ от 12 июня 2001 года, «Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана», утвержденное законом за №168-IIQ от 29 июня 2001 года и «Положение о прохождении службы в миграционных органах», утвержденное законом за №930-IIIQ от 4 декабря 2009 года (третье чтение)

5. Законопроект о внесении изменения в Гражданско-процессуальный кодекс (третье чтение)

6. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине» (третье чтение)

7. Законопроект о внесении изменения в Административно-процессуальный кодекс (третье чтение)

8. Законопроект об утверждении Соглашения «О взаимной передаче конфиденциальной информации при осуществлении двустороннего сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Республики Беларусь»

9. Законопроект о внесении изменения в Миграционный кодекс

10. Законопроект о внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания и закон «О морских портах»

11. Законопроект о внесении изменения в закон «О государственной пошлине»

12. Законопроект о внесении изменения в законы «О земельном рынке», «О международном частном праве», «О государственных закупках», «Об особых экономических зонах», «Об обеспечении единства измерений» и «Об аккредитации в сфере оценивания соответствия»

13. «Положение о дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса».

Minval.az