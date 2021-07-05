В Азербайджане, по данным на 5 июля, за сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 33 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся за минувшие сутки нет.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336479 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330466 человек благополучно прошли лечение, 4978 пациентов клиник скончались.

Лечение 1035 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3793040 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5951 — за минувшие сутки.

Minval.az