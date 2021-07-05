Состоялся судебный процесс по уголовному делу членов армянского террористического вооруженного формирования – Карапетяна Рафика Робертовича, Голяна Гургена Ховваннесовича, Тадевосяна Грайра Сережовича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Ергиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бехрекяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армана Вазгеновича, Мартояна Манука Хованесовича, Анбарданяна Велса Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича, Григоряна Феликса Аршаковича.

Как сообщает АПА, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова обвиняемые дали показания.

Затем на процессе в качестве свидетелей дали показания двое военнослужащих Азербайджанской Армии.

В своих показаниях военнослужащие заявили, что им поступила информация в связи с занятием армянами позиции в направлении Гадрута: «12 декабря вблизи села Алиджан нам был дан сигнал «тревога». Мы продвинулись в этом направлении. Нам сказали, что они спускаются с горы. Мы окружили их. Они сдались, мы разоружили их. Мы доставили их на нашу базу и передали по назначению. 14-го числа мы обезоружили еще двух человек и передали их по назначению».

Процесс будет продолжен 12 июля.

Minval.az