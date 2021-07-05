Фонд «YAŞAT» отправил на лечение в Турцию еще 10 тяжелораненых участников войны, сообщили в фонде.

В Турцию отправлены на лечение Мустафаев Эльшан Дилавер оглу, Бабаев Эльнур Алигусейн оглу, Амиралиев Ниджат Керемали оглу, Джавадзаде Фуад Санани оглу, Амрахов Руслан Рашид оглу, Гахраманлы Ягуб Абдулла оглу, Садыхов Джалал Эльфаг оглу, Шукюров Турал Вугар оглу, Мехтиев Намиг Муреддин оглу и Исубов Рафаил Байрам оглу.

Напомним, на сегодняшний день фонд отправил на лечение в Турцию 112 участников войны, 48 из них уже завершили лечение и вернулись на родину.

Minval.az