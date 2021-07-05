До 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер до 15-18 м/с, местами на полуострове ожидается усиление ветра до 20-23 м/с., сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР.

Согласно информации, до 7 июля в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет дуть западный ветер, в отдельных районах ветер временами усилится до 18-23 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках. На некоторых горных реках возможны кратковременные сели.

Minval.az