«Тот факт, что карты армянских минных полей в Физули и Зангелане были переданы Азербайджану через Россию, а до этого аналогичные карты по Агдаму оказались в руках Баку при посредничестве США и Грузии, вполне наглядно доказывает, что Кремль день ото дня утрачивает былую инициативу в регионе Южного Кавказа и медленно превращается в объект политических манипуляций, которому разрешают присоединиться и поучаствовать в процессе, никак от него не зависящем».

Об этом в своем «Фейсбуке» пишет российский политолог Олег Кузнецов. Вот, что отмечает Кузнецов:

«Нет ни малейшего сомнения в том, что Азербайджан получил бы от Армении эти карты в обмен на диверсантов и по старой схеме – через Грузию, что стало бы ещё одним очевидным унижением Кремля и ещё одним доказательством его импотенции в послевоенном нагорно-карабахском урегулировании.

Баку не пошёл на подобный демарш и благоразумно разрешил России в лице командования миротворцев как бы поприсутствовать в теме, исполнив роль таксиста или извозчика, чтобы Кремлю не было мучительно больно сознавать собственное бессилие на фоне бездумной и очень дешёвой демонстрации силы в регионе. Теперь совершенно очевидно, что Баку ловко и цинично манипулирует Кремлем в делах Карабаха, заставляя его играть по своим правилам, но создавая при этом видимость, будто Кремль диктует свою волю и определяет условия.

Но не только один Баку манипулирует сегодня Кремлем, но ещё и Ереван, у которого была альтернатива, через кого ему передавать карты минных полей в обмен на своих диверсантов. Если бы Ереван вдруг упёрся и сказал, что готов меняться только через Грузию, то ясное дело, размен состоялся бы без участия генерала Мурадова, которому мало о чем хорошем есть рапортовать наверх, и тогда Кремль начал бы выпадать из Соглашения от 11 ноября 2020 года. Азербайджан и Армения решили его пожалеть, тем самым еще раз показав, что реализация или этого документа по-прежнему продолжается, и Кремлю надо поднатужиться и заставить себя не тормозить процесс реинтеграции Карабаха в Азербайджан, а подогнать его вскачь, чтобы как можно быстрее и с меньшими затратами для себя и всех остальных купировать эту головную боль.

Москву на Южном Кавказе все чаще и чаще ставят перед фактом, уже не спрашивая, что можно сделать и как? Азербайджан вполне осознал свою силу и связанную с ней способность самостоятельно творить историю на свой вкус и по собственному желанию, с чем Кремль уже смирился. Он только не может или не хочет понять одного обстоятельства: в Азербайджане нет ни одной семьи, которая бы за последние два века не пострадала от рук армян при поддержке имперской/советской/российской власти. Богохранимому народу российскому азербайджанцы все давно простили, да и вряд ли они на него когда-то зло держали, а вот государству и властям — нет. Поэтому как бы Кремль не хотел и не желал, азербайджанцы воздадут армянам за все свои беды и несчастья сполна, пока у них есть такой исторический шанс, который они, к слову, создали своими руками, а не выпросили его у Кремля, как это всегда делал Ереван. И речь тут идёт не о мести, а только о справедливом возмездии, время которого уже настало, нравится это кому-то или нет. Армения никогда не станет Кавказской Швейцарией, как об этом любят мечтать в Ереване, она и далее будет медленно и неуклонно гнить и деградировать до тех пор, пока не окажется полностью и без остатка поглощена Азербайджаном. Процесс этот можно на время затормозить, но не остановить.

Сколько ещё Кремль должен потратить денег, времени, ресурсов и сил, чтобы понять, что реанимация перманентно агонизирующей Армении абсолютно невозможна, и её уже пора отдать в «хорошие руки» Баку?».

Minval.az