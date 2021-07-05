В МЧС поступила информация о том, что в селе Гаразалы Физулинского района (в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района) на заминированной противником горной территории со сложным рельефом произошел пожар на открытом поле и частично в лесной полосе.

Как сообщает на сайт МЧС, на основании информации были немедленно начаты необходимые мероприятия, привлечен вертолет авиационного отряда Министерства.

В настоящее время предпринимаются неотложные меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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