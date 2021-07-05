Кибератаки продолжают расти как угроза малому бизнесу и экономике. Согласно отчету ФБР о преступности в Интернете, стоимость киберпреступности обходится миру более чем в 1 триллион долларов, что на 50% больше, чем в 2018 году. Современный финансовый и социальный мир оказались слишком уязвимы для хакеров, и потому все страны усиливают меры по кибербезопасности.

Отметим, что хакерские атаки особенно усилились со времен начала Отечественной войны, многие азербайджанские сайты были взломаны. Кроме того, атаки были связаны и с пандемией коронвируса, и с распространением в мире интернет-мошенничества

В связи со сложившейся ситуацией президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах в области безопасности критической информационной инфраструктуры.

Согласно указу, для усиления безопасности критической информационной инфраструктуры и ее инфосистем, информационных и коммуникационных сетей и автоматизированных систем управления в Азербайджане, в отношении государственных органов, государственных юридических лиц, публичных юридических лиц, учрежденных президентом Азербайджана, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (кроме информационной инфраструктуры защищаемых лиц и охраняемых объектов), а также борьбы с киберугрозами возложены на Службу государственной безопасности (СГБ) совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана.

На днях Международный союз электросвязи опубликовал отчет «Глобальный индекс по кибербезопасности 2020» (Global Cybersecurity Index, GCI). И можно с гордостью отметить тот факт, что Азербайджан поднялся на 15 позиций в рейтинге и занял 40-е место, набрав в общей сложности 89,31 балла.

В отчете «Глобальный индекс по кибербезопасности 2020» Азербайджан занимает третье место среди стран СНГ после России и Казахстана.

Отметим, что Азербайджан среди 194 государств-членов МСЭ опередил такие страны, как Швейцария (42), Тунис (45), Ирландия (46), Иран (54), Грузия (55), Исландия (58), Румыния (62), Словения (67), Чехия (68), Украина (78).

Первые позиции в рейтинге заняли США, Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Южная Корея, Сингапур и Испания.

Minval.az