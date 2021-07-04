В Азербайджане, по данным на 4 июля, за сутки выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 53 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336417 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330433 человека благополучно прошли лечение, 4978 пациентов клиник скончались.

Лечение 1006 человек, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3787089 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8679 — за минувшие сутки.

Minval.az