Последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021» с боевой стрельбой, которые проводились в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоялся с участием высокопоставленных наблюдателей из обеих стран, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическими выполнением задач.

Участвующие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

После завершения учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды и было сделано фото на память.

Minval.az