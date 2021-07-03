В Тертерском районе восстановлена дорожная инфраструктура после окончания Отечественной войны.

Для устранения ущерба, нанесенного дорожной инфраструктуре, были проведены ремонтно-восстановительные работы на автомобильной дороге республиканского значения Барда-Истису, проходящей через территорию района и на другой автомобильной дороге республиканского значения Тертер-Гиндарх, проходящей через город Тертер.

Кроме того, проведены и работы с целью ремонта и восстановления автодорог местного значения, на улицах Шаха Исмаила Хатаи, Эльмана Сафарова, Шихали Гурбанова, Мубариза Ибрагимова и Фамиля Гулами, пострадавших в результате интенсивного ракетного и артиллерийского обстрела Тертерского района.

Все эти работы были проведены под контролем Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Этот проект осуществляется Межведомственным центром, функционирующим в составе Координационного штаба по координации с другими государственными учреждениями, составляет неотъемлемую часть единой транспортной концепции Карабаха.

Координационным штабом, созданным распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, руководит глава Администрации Президента Самир Нуриев, пишет АПА.

Minval.az