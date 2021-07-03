В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

Minval.az