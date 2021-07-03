В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
В Азербайджане выявлено еще 95 случаев заражения коронавирусом, 42 человека вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
Дата: 2021/07/03 16:46
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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