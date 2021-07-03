4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью 22-26, днем 32-37 градусов тепла. Атмосферное давление опустится ниже нормы — с 752 мм до 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Абшерона ожидается южный ветер.

4-5 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что является благоприятным для метеочувствительных людей.

4 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Есть вероятность выпадения града. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-27, днем 35-40, местами 42 градуса тепла, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

Minval.az