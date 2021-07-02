Если субъекты медиа не будут использовать финансовую помощь по назначению, то она будет приостановлена.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

По его словам, наряду с редакциями газет, будет оказана финансовая поддержка и их сайтам: «Выделенные финансовые средства будут контролироваться. Наша цель – добиться экономической независимости СМИ. Однако, если во время мониторинга будет установлено, что помощь не была использована по назначению, то она будет приостановлена» (цитата по Trend).

Minval.az